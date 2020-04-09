Счетная палата нашла нарушения в бюджете Екатеринбурга на 2 миллиарда рублей

Счетная палата Екатеринбурга отчиталась о работе за 2019 год. За этот период аудиторы и инспекторы провели 20 проверок и выявили нарушения на общую сумму 2 миллиарда рублей. Всего было проверено расходование около 8 миллиардов рублей городского бюджета.

Как сообщил председатель счетной палаты Андрей Парунин, неэффективное использование бюджетных средств составило 30,4 миллиона рублей, несвоевременное поступление денег в доходную часть бюджета – 57,4 миллиона рублей, ошибки в сфере управления муниципальной собственностью – более 467 миллионов рублей, нарушения при осуществлении муниципальных закупок – 18,4 миллиона, нарушения порядка ведения бухгалтерского учета – 1,4 миллиона рублей, нецелевое использование бюджетных средств – 148 тысяч рублей. Всего по результатам проверок было устранено нарушений на сумму 947 миллионов рублей. В бюджет вернулись 8,7 миллиона рублей, а также 8 объектов недвижимости общей стоимостью 41,7 миллиона рублей.

Парунин также отметил, что счетная палата теперь направляет материалы проверок в прокуратуру, следственный комитет и УФАС – до 2019 года такая практика не применялась. Депутаты бюджетной комиссии в целом остались довольным отчетом главы палаты и вынесли вопрос на пленарное заседание думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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