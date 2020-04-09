Екатеринбургские католики из-за коронавируса отменили публичные службы перед Пасхой (ФОТО)

В Екатеринбурге представители католической церкви призвали прихожан не приходить на богослужения, в том числе во время Пасхальной недели. Соответствующее обращение к верующим размещено на входе в храм храме Святой Анны.

Вход в помещение закрыт, в него не пускают даже журналистов, чтобы избежать повторной дезинфекции помещения.

Настоятель рассказал «Новому Дню», что богослужения будут совершаться, но без присутствия верующих. Он также отметил, что в режиме самоизоляции можно наблюдать за службами с помощью онлайн-трансляций, который будет вести кафедральный собор. Стримы со службой в храме Екатеринбурга проводить не будут.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 09.04.20

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