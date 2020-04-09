Минстрой ждет на замену гастарбайтерам потерявших работу уральцев

В министерстве строительства Свердловской области придумали, как решить проблему роста безработицы из-за путинских нерабочих дней. Уволенные и сокращенные заменят гастарбайтеров.

«Мы понимаем, что часть рабочей силы, которая должна была в апреле приехать сюда на работу, она не приедет, но мы, с другой стороны, понимаем, что часть рабочей силы, которая была задействована в иных сферах нашего хозяйства, она будет высвобождена, она будет искать работу. Мы, строительная отрасль, как раз тот абсорбер, которая эту рабочую силу сумеет направить на необходимые нам работы, связанные со строительством объектов», – заявил сегодня на пресс-конференции министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков. Он также отметил: важно, чтобы мигранты, уже находящиеся в регионе, были трудоустроены, а не находились в поиске работы – чтобы была возможность за ними присматривать, измерять температуру и т.д.

Впрочем, застройщики отмечают, что проблем с гастарбайтерами на стройках не будет. «Это был острейший вопрос, федеральный центр максимально быстро сработал, и МВД подтвердило готовность максимально комфортно продлять разрешения мигрантам. Мигранты, конечно, один из ключевых ресурсов наряду со стройматериалами. Вопрос решен», – прокомментировал президент СРО Ассоциации строителей Урала Вячеслав Трапезников.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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