Маммолог рассказал, надо ли носить бюстгальтер в самоизоляции

В условиях самоизоляции многие женщины и девушки отказываются от ношения бюстгальтеров. При этом существует миф, что это может привести к деформации формы груди или заболеваниям молочных желез. О том, что эта информация – всего лишь страшилка, «Новому Дню» рассказал врач-маммолог Артем Груздев.

«Ходить без бюстгальтера не вредно и не полезно, тут уже как удобнее. Если грудь небольшая, нетяжелая, то есть связки не растягиваются, если отсутствие поддержки не вызывает дискомфорт, то можно без него. Исключение – если дома вы занимаетесь физкультурой, например, прыгаете на скакалке – лучше, чтобы поддержка была. Женщинам, у кого грудь большая, я бы рекомендовал все же носить бюстгальтеры даже в условиях самоизоляции», – сказал собеседник агентства.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 09.04.20

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