Ввозные случаи коронавируса из-за границы почти прекратились – теперь он передается в семье и на работе

Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских рассказал о том, что в регионе практически прекратили регистрировать ввозные случаи заражения коронавирусом нового типа.

«По последним дням прекратилось выявление заболевших в категории граждан, которые возвращаются из-за рубежа. И все больше по близким контактам передается – в семье, на работе. Из трех сегодняшних случаев – один прибыл из Турции, два других – это контакты семейные или иные близкие по работе», – рассказал он.

По словам Козловских, этот путь будет преобладать и дальше. «Мы будем с учетом этого строить свои расследования», – отметил он. Представитель Роспотребнадзора объяснил, что в основном сейчас болеют люди среднего возраста, которые активно путешествовали, в том числе – ездили за рубеж. Но есть среди заболевших и четыре ребенка, во всех случаях это т.н. семейная передача.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 09.04.20

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