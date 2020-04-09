Фонд святой Екатерины поставил в 40-ю больницу партию масок и два аппарата ИВЛ

Городская клиническая больница № 40 в Екатеринбурге, куда госпитализируют пациентов с коронавирусом, получила еще два аппарата для искусственной вентиляции легких и два монитора. Оборудование врачам передал Фонд святой Екатерины.

Кроме того, в ГКБ № 40 направили 15 тысяч медицинских масок. Еще одну партию средств защиты благотворители передали в ГКБ № 2. Главный врач «сороковой» 40 Александр Прудков поблагодарил фонд за поддержку.

«Дополнительные аппараты ИВЛ в современной ситуации – бесценный подарок, это уверенность для врачей, надежда на выздоровление для пациентов», – сказал он.

Директор фонда Александр Андреев рассказал, что ожидается прибытие большого гуманитарного груза из Китая, собранного по инициативе председателя Совета фонда Игоря Алтушкина и учредителя фонда Андрея Симановского.

«Гуманитарный груз поможет решить проблемы снабжения медучреждений необходимым оборудованием. Но работа не должна останавливаться ни на один день, поэтому сейчас мы делаем все, что в наших силах», – пояснил он.

Напомним, фонд святой Екатерины активно включился в работу по противодействию распространения нового коронавируса на Среднем Урале.

Медицинские маски, одноразовые перчатки, дезинфицирующий раствор уже поставлены в областной онкоцентр и Православную службу милосердия.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 09.04.20

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