В Екатеринбурге прорвало трубу с горячей водой

Сегодня около семи часов утра в Екатеринбурге на перекрестке улиц Челюскинцев и Мамина-Сибиряка прорвало трубу. Как сообщили в пресс-службе ЕТК, участок, где произошла авария, локализован, специалисты ищут, где именно повредился трубопровод.

В ЕТК уточнили, что отключать отопление и горячую воду жителям окрестных домов не будут, но параметры подачи снизятся. Под ограничение попали 62 дома, температура воды на подачу составит 45 градусов. О сроках окончания работ будет известно позже.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 10.04.20

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