Мошенники из кредитных кооперативов выманили у людей десятки миллионов рублей

В Екатеринбурге ищут людей, пострадавших от действий кредитных кооперативов.

Как сообщили РИА «Новый День» в УМВД по Екатеринбургу, несколько таких организаций в период с апреля по декабрь 2018 года незаконно выманивали у граждан деньги, обещая вскоре крупные доходы, но не выполнили своих обещаний. Офисы КПК располагались в Екатеринбурге на Белинского, 56, Космонавтов, 90, и Уральской, 59, а также работали в Челябинской и Иркутской областях. Однако в конце 2018 года кооперативы прекратили свою деятельность.

В сентябре 2019 года было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении организаторов обанкротившихся КПК, привлекавших деньги у населения. Кроме того, аналогичные уголовные дела возбуждены в Миассе и Иркутске.

Сейчас в полиции находятся 25 заявлений от горожан, вложивших в кредитные кооперативы свыше 1 млн. рублей и оставшихся ни с чем, но, скорее всего, пострадавших больше. Органы внутренних дел просят всех, кто мог пострадать от действий мошенников, обратиться в отдел полиции № 7 по телефонам (343)356-42-07 или 02.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 10.04.20

Вступил в силу закон о штрафах за нарушение самоизоляции (ДОКУМЕНТ). / От карантинного безделья целые семьи уходят в запой. / Журналистов не пустили снимать тестирование депутатов на коронавирус (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»