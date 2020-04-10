В Екатеринбурге поймали альфонса, который продал машину подруги (ФОТО)

В Екатеринбурге задержан 31-летний безработный мужчина, ранее судимый за кражу. Его подозревают в том, что он без спроса продал автомобиль женщины, с которой состоял в близких отношениях.

Как сообщили РИА «Новый День» в УМВД по Екатеринбургу, в начале марта в полицию обратилась екатеринбурженка 1990 года рождения, заявив, что знакомый похитил у нее автомобиль «Мини Купер» стоимостью 900 тысяч рублей. Женщина рассказала, что познакомилась с мужчиной пару лет назад, у них сложились достаточно близкие отношения.

В конце февраля 2018 года приятель посоветовал женщине купить машину. При этом все вопросы по подбору автомобиля он взял на себя, хотя оплатить покупку все же пришлось самой гражданке. Через несколько дней подходящий автомобиль был куплен. Женщина отдала за нее сбережения в размере 200 тысяч рублей и оформила кредит еще на 700 тысяч.

На следующий день после покупки она ненадолго уехала в другой город, и приятель предложил пока оставить автомобиль у него. Женщина передала ему ключи и документы на машину и уехала. После возвращения ее друг попросил не забирать автомобиль и обещал при необходимости подвозить женщину. Он также обязался оплачивать за нее ежемесячный взнос по кредиту. Однако через некоторое время платежи прекратились, и женщина стала требовать вернуть ей машину. Мужчина под разными предлогами уклонялся от возврата, а затем и вовсе пропал. После этого потерпевшая обратилась в полицию.

Полиция выяснила, что в мае 2019 года «влюбленный», у которого оставались все документы на машину, продал ее гражданке Республики Беларусь. При этом договор купли-продажи он оформил от имени законной владелицы, а деньги присвоил.

В апреле 2020 года мужчина был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата в крупном размере». Ему грозит до шести лет лишения свободы. Задержанный признал свою вину. На время предварительного следствия он помещен под стражу.

У полиции есть основания полагать, что подобная афера в его биографии – не единственная. Поэтому следствие просит граждан, которым что-либо известно об этом, позвонить в органы внутренних дел по телефонам: (343) 356-42-04 либо 02.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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