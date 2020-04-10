В Екатеринбурге осужден мужчина, поджегший пенсионера на кладбище

В Екатеринбурге вынесен приговор 24-летнему конюху, который вместе с собутыльником ограбил, избил и поджег пожилого мужчину на Широкореченском кладбище. Спустя несколько месяцев пострадавший скончался в больнице от обширных ожогов. Нападавший получил 13 лет колонии строгого режима.

Как сообщил областной следственный комитет, преступление было совершено 12 августа 2018 года. В вечернее время обвиняемый и его приятель распивали алкоголь на кладбище. Мимо них проходил 65-летний горожанин. Он нес с собой пакет с пластиковой бутылкой, в которой были остатки растворителя – в тот день мужчина готовил к покраске оградки могил своих родственников. Собутыльники окликнули его и грубо стали требовать деньги. Мужчина отдал им мелочь и хотел уйти, но злоумышленники напали на него, сбили с ног и выхватили пакет. Осмотрев карманы жертвы, они нашли тысячу рублей и мобильный телефон и забрали себе. После этого один из нападавших облил лежащего на земле мужчину растворителем из бутылки, а другой, прикурив сигарету, бросил на него горящую спичку. После этого они ушли и купили на похищенные деньги спиртное. Пострадавший получил сильные ожоги. Превозмогая боль, он смог добраться до дома, где близкие вызвали ему скорую помощь. Мужчина был доставлен в больницу. Врачи боролись за его жизнь, но в начале октября 2018 года пациент скончался от полученных травм.

На раскрытие убийства у сыщиков уголовного розыска ушло около года. Ситуация была осложнена тем, что пострадавший впал в кому, и не успел рассказать обстоятельства нападения, рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Полицейские и сотрудники СК отрабатывали различные версии, а также круг лиц, склонных к такого рода жестокостям. В итоге оперативники вышли на цыганскую семью, у которой конюхом подрабатывал ранее судимый уроженец Нижнего Тагила. Именно он стал главным подозреваемым. Личность второго нападавшего также была установлена, сейчас он находится в розыске. Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, признал 24-летнего подсудимого виновным по ч.4 ст.111 УК РФ и ч.2 ст.161 УК РФ. Молодой человек был приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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