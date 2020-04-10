В Екатеринбурге появился арт-объект, с помощью которого можно гулять при режиме изоляции (ФОТО)

Уличные художники Екатеринбурга по-своему ответили губернатору, который запретил им гулять, кроме как с собакой в 100 метрах от дома.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на стене одного из домов в центре города неизвестный художник изобразил большую черную собаку на поводке, который как будто держит чья-то невидимая рука. Рядом с рисунком была прикреплена «инструкция»: «Встаньте сюда и сделайте фото на телефон. Продолжайте гулять. Если остановит наряд полиции, скажите, что ищете свою собаку, с которой только что вышли гулять, и покажите свежее фото. Повторяйте при каждой прогулке».

Напомним, сегодня вступил в силу областной закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции. Штрафовать физлиц будут за прогулки без веской причины (каковой считаются покупка продуктов или товаров первой необходимости в ближайшем магазине, посещение аптеки или врача, вынос мусора, прогулка с домашним животным, причем с питомцем нельзя отходить дальше 100 м от дома). Но неизвестно, как закон будет действовать на практике. Он не сможет заработать, пока областное министерство общественной безопасности не утвердит положение, в котором будет четко прописан механизм исполнения закона. А министерство никаких подзаконных актов пока не опубликовало.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

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