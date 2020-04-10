Нуждающимся семьям Свердловской области развезут продуктовые наборы и средства защиты

Благотворительный фонд Русской медной компании и Благотворительная столовая во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» в Екатеринбурге запустили акцию по поддержке нуждающихся семей в Свердловской области. Волонтеры и сотрудники фонда развезут им домой 500 продуктовых наборов и индивидуальных средств защиты.

Помощь получат семьи, в которых главный кормилец лишился работы, а также многодетные и малообеспеченные семьи, семьи с опекаемыми детьми и детьми-инвалидами. Помогать с доставкой – бесконтактной – будут волонтеры их центра «Сила Урала», которые также будут одеты в специальные защитные костюмы.

В составе каждого набора – мука, сахар, рисовая и гречневая крупы, макароны, рыбные и мясные консервы, овощная закуска, печенье, подсолнечное масло, чай и хлеб, а также защитные маски и перчатки. Повторный развоз продуктов пройдет через неделю, в пасхальные выходные, – тогда к каждому набору добавят кулич. Также пакеты с продуктами получат свердловские кризисные центры и интернаты.

Екатеринбург, Елена Сычева

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