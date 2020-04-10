В суд ушло дело живодера, который съел любимую собаку краснотурьинцев (ФОТО)

Краснотурьинский городской суд рассмотрит дело бывшего зэка, который убил и съел пса по кличке Федя. В Краснотурьинске собаку считали героем, его смерть шокировала местных жителей.

В январе в Краснотурьинске пропал пес по кличке Федя, любимец горожан, который однажды спас ребенка от стаи бродячих собак. После пропажи в соцсетях Краснотурьинска начались сборы на поиски собаки, нашли в итоге только голову пса. Собаку съел живодер. Его личность установили. Как и предполагали краснотурьинцы, собатчатину ел бывший зэк-алкоголик. Собаке хотели поставить памятник, но хозяйка пса попросила этого не делать, ей будет тяжело сдержать слезы, ежедневно проходя мимо.

Как рассказал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, преступление совершил мужчина 1979 года рождения по имени Михаил, он нигде не работает, отбывал срок за кражи, последний раз его признали виновным по уголовной статье в 2018 году и дали условно 4 года, кроме того, множество раз его привлекали к ответственности за злоупотребление алкоголем.

Живодера будут судить по ч 1. ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Свою вину он признал, но не раскаялся. «Чувств сожаления любитель мяса собак не продемонстрировал. Очевидно, отлов животных для приготовления из них похлебки и жаркого у таких варваров поставлен на поток. Впрочем, они этого и не скрывают, хладнокровно отвечая на вопросы сыщиков в том духе, что милосердие дело, конечно, хорошее, но оно не брат или сестра голоду. А работать – лень», – сообщил Горелых. Живодеру грозит до 3 лет лишения свободы.

Фото предоставлены В. Н. Горелых

Краснотурьинск, Елена Иванова

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