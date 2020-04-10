Сверху или снизу? Телеведущие о выгодных ракурсах для видеоконференций на удаленке

В России прошло две недели нерабочих дней – впереди еще столько же, если власти не продлят ограничительные меры. Многие предприятия, которые могут работать на удаленке, перешли на онлайн-конференции и планерки в Skype или Zoom, деловые встречи и переговоры тоже проводятся с помощью видеосвязи. Но не все пользователи чувствуют себя уверенно перед камерами сотовых телефонов и ноутбуков. Как выглядеть неотразимо, «Новому Дню» рассказали профессионалы – ведущая ОТВ Ксения Телешова и ведущая РМК-ТВ Екатерина Березовая.

Первое, о чем говорят специалисты, – это внешний вид. «Чтобы создать атмосферу рабочего совещания, чтобы чувствовать рабочий настрой, нужно и одеться соответствующе. Будет неправильно предстать перед коллегами в майке и с «гулькой» на голове. Чего я не могу себя заставить делать каждый день – краситься даже для выхода в эфир, но я делаю маску для лица, чтобы оно выглядело свежим. Гулять сейчас запрещено, поэтому я выхожу на балкон, делаю дыхательные упражнения и, конечно, высыпаюсь – ложусь до полуночи всегда», – рассказала Ксения.

Второе – это правильный ракурс. «Нужно выбрать положение для камеры так, чтобы вы себя снимали не снизу, потому что так у вас будет «второй» подбородок, и не сверху, потому что иначе ваши собеседники будут на вас как будто сверху смотреть. Камера должна быть на уровне лица. Но не садитесь к ней слишком близко, выбирайте расстояние так, чтобы вас было видно по пояс или по грудь. Если пользуетесь камерой сотового, придумайте подставку, чтобы не держать телефон в руке, это неудобно», – объяснила Екатерина.

Третье – и, по словам телеведущих, самое важное – это правильное освещение. «От того, как вы выставите свет, будет зависеть, насколько выгодно или невыгодно вы будете выглядеть», – сказала Ксения Телешова.

По ее словам, лучше всего сесть у окна, чтобы лицо заливал дневной свет, а для вечерних совещаний использовать лампу. «Свет должен «бить» прямо в лицо, а не сверху (так будут синяки под глазами) или снизу (будет тень от носа и огромный подбородок)», – уточнила она.

Екатерина Березовая порекомендовала не переусердствовать со светом. «Самая лучшая картинка – при дневном освещении. Выбирайте самое светлое место в комнате, но не садитесь слишком близко к окну, иначе картинка будет размытой, пересеченной», – сказала собеседница «Нового Дня».

Также она посоветовала готовиться к онлайн-встречам и совещаниям заранее – писать тезисы или вопросы, иногда подглядывать в «шпаргалку», если это первый опыт видеосвязи. «Самая лучшая импровизация – заранее подготовленная», – напомнила ведущая РМК-ТВ.

Ее коллега с ОТВ рассказала, что важно также изолироваться от домашних на время деловых переговоров, но ничего страшного в том, что в кадр попадут домашние животные или дети, нет: «Мы сейчас ведем прямые эфиры из студии, а наши гости выходят на связь из дома. Недавно был забавный момент, когда у нас было интервью в эфире, а у спикера пришел ребенок и говорит: «Мама, давай играть».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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