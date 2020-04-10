В горздраве решают, как часто брать анализы у депутатов

У депутатов Екатеринбургской городской думы сегодня взяли анализы на коронавирус. Как пояснил «Новому Дню» спикер ЕГД Игорь Володин, оплачивать тесты будет мэрия. Информацию о том, что все делается за счет городского бюджета, нашему агентству подтвердили и в пресс-службе ратуши. Там объяснили, что руководствуются распоряжением правительства РФ и губернатора Свердловской области. «Согласно этим документам, сотрудники органов власти и местного самоуправления регулярно проходят обязательное исследование на коронавирус. Обследование депутатов гордумы проведено в рамках выделенного финансирования этой деятельности», – сказали «Новому Дню» в пресс-службе администрации города.

Там уточнили, что биоматериалы отбирают и анализируют медики из муниципального клинико-диагностического центра Екатеринбурга. Это медучреждение, подведомственное управлению здравоохранения города. При этом пока непонятно, как часто будут брать пробы у депутатов, ведь они постоянно контактируют с людьми, и могут заразиться уже после того, как у них возьмут мазки. «Документ по кратности забора анализов, контингенту и маршрутизации еще готовится», – сообщили агентству в пресс-службе горздрава.

Напомним, ранее в ТФОМС Свердловской области «Новому Дню» рассказали, что один анализ (без учета взятия мазка) на коронавирус обходится в 600 рублей.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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