«Ростелеком» не выставил счета за свои услуги из-за коронавируса

«Ростелеком» в Екатеринбурге не выставил счета за свои услуги за март. Как сообщают жители города, квитанции не поступили в почтовые ящики в срок.

На «горячей линии» оператора сообщают, что абоненты должны оплатить счёт через личный кабинет, потому что, цитируем, сотрудники, ответственные за выставление счетов, отправлены на коронавирусные каникулы.

Однако далеко не у всех клиентов подключён «личный кабинет». Больше всего вопросов к «Ростелекому» у пенсионеров. У них, как правило, нет ни «личного кабинета», ни возможности его завести без помощи родных из-за самоизоляции.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 10.04.20

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