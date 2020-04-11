Ограничить командировки и разобщить работников – предприятия должны принять спецмеры для борьбы с распространением коронавируса

Главный санитарный врач Свердловской области подписал постановление о введении дополнительных мер для борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа. Предписания касаются предприятий и организаций региона, которые продолжают свою деятельность.

В частности, работодатели обязаны ввести обязательную ежедневную термометрию при входе на предприятие, организовать места обработки рук антисептиками, создать особые условия приема корреспонденции.

Кроме того, необходимо ограничить контакты между работниками разных цехов и подразделений, разделить рабочие потоки, организовав работу на разных этажах и в несколько смен. На обед работники должны ходить по графику, принимать пищу только в особо отведенных местах, где есть возможность вымыть и продезинфицировать руки. Командировки на предприятиях должны быть ограничены. Люди старше 65 лет, имеющие хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременные должны быть переведены на дистанционную работу или временно отстранены.

В самих помещениях должна проводиться регулярная дезинфекция, влажная уборка, там, где постоянно находятся люди – необходимо установить бактерицидные облучатели. Для тех, кто работает с посетителями, необходимо обеспечить средства индивидуальной защиты.

Работников, которые вернулись из регионов, где складывается неблагоприятная обстановка по коронавирусной инфекции, необходимо отправить на самоизоляцию на 14 дней, – говорится в постановлении.

Полностью перечень необходимых мер можно прочитать здесь.

Екатеринбург, Таисья Исупова

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