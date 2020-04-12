Коронавирусные страсти: Куйвашев критикует православных, глава Ленинского района Екатеринбурга снимает оборудование на детских площадках в парках

На Урале кипят коронавирусные страсти. Накануне на улицы Екатеринбурга вышли усиленные патрули полиции, добровольных помощников и казаки – весь день шла активная работа с населением, которому разъясняли важность самоизоляции во время пандемии коронавируса. Было выписано пять протоколов – после суда уральцам, видимо, придется заплатить штраф. Впрочем, гуляющих людей это остановило не сильно – хорошая погода оказалась важней.

Сегодня к гуляющим присоединились православные верующие. В Вербное воскресение многие пренебрегли рекомендациями самоизолироваться и соблюдать социальную дистанцию и пошли в церкви. В своем инстаграмме на них обрушился с критикой губернатор Евгений Куйвашев. «Сегодня Вербное воскресенье – праздник, который много значит для всех православных. Впереди Пасха, ещё более значимый день. У меня только один вопрос: неужели собственное здоровье и здоровье ваших близких значит для вас меньше?" – спрашивает губернатор, демонстрируя фотографию храма целителя Пантелеймона на улице Лучевой в Екатеринбурге. Как видно на снимке, в церкви полно народа, что делает невозможным социальное дистанцирование. Далее губернатор довольно эмоционально описывает мучения больных Covid-19, напоминает, что молиться можно и дома, к чему призвал и патриарх Всея Руси Кирилл. «Помните, что Бог – в первую очередь в вашем сердце и в душе. Берегите себя», – призвал губернатор.

Неординарным заявлением отметился и глава Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко. Он, фактически, обвинил жителей города в том, что они игнорируют самоизоляцию и ходят гулять, поэтому чиновник принял решение снять оборудование на детских площадках в парках и скверах района. Где будет складировать я временно снятое оборудование и кто будет заниматься демонтажом Ноженко в своем сообщении не уточняет.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 12.04.20

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