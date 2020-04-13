В Екатеринбурге будут судить кондуктора, который после ссоры с женой угнал три автобуса

Верх-Исетский районный суд рассмотрит дело кондуктора, который за одну ночь угнал три автобуса. Два из них он разбил, совершдить третье ДТП помешали сотрудники ГИБДД.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, в угонах обвиняется 26-летний уроженец Челябинской области, который неофициально работал кондуктором в Екатеринбурге. С 25 декабря 2019 года он пил, в 2 часа ночи 26 декабря мужчина поругался с женой и решил съездить на работу на стоянку на улице Краснокамской, чтобы получить зарплату.

Около трех ночи он появился на территории предприятия, где его никто не ждал. Он нашел открытый ПАЗ 4234-04 с ключами в замке зажигания и угнал автобус стоимостью более 2 млн. На Объездной пьяный кондуктор не справился с управлением и врезался в отбойник. Тогда мужчина вернулся на стоянку и угнал другой такой же автобус. Доехал он до двора дома № 117 по ул. Краснолесья, где повредил несколько автомобилей. Выехать из двора на автобусе мужчина не смог, поэтому вызвал такси и вернулся на стоянку. Там он угнал третий автобус, но на Объездной его остановили сотрудники ДПС.

Теперь кондуктора будут судить по о ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон». Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Иванова

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