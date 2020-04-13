В Кольцово из-за задымления аварийно сел самолет

В аэропорту Кольцово только что сел самолет «Уральских авиалиний», направлявшийся в Москву. Через несколько минут после взлета в салоне началось задымление. Речь идет о рейсе U6-274 Екатеринбург – Москва.

«Наш самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцово. Во время выполнения рейса U6 274 по маршруту Екатеринбург – Москва сразу после взлета сработал датчик задымления в кабине. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка благополучно. На борту находилось 36 пассажиров и 6 членов экипажа. Для отправки пассажиров в пункт назначения авиакомпания готовит резервное воздушное судно», – прокомментировали в пресс-службе авиакомпании.

Самолет в аэропорту встречали пожарные машины, скорая помощь. В пресс-службе Кольцово отметили, что сейчас с пассажирами работают представители авиакомпании.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 13.04.20

В Свердловской области семь новых случаев заражения коронавирусом. / Врачи рассказали, что происходит с коронавирусными пациентами после выписки. / За нарушение режима самоизоляции в Свердловской области составили 280 материалов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»