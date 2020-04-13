Завтра состоится первая репетиция парада Победы в Екатеринбурге

В Екатеринбурге с завтрашнего дня начнутся тренировки военной техники для празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Первая репетиция пройдет 14 апреля на улице Новосибирской, где механизированная колонна Екатеринбургского гарнизона будет отрабатывать слаженность движений. Тренировка продлится с 9:00 до 13:00. В пресс-службе мэрии сообщили, что для сохранности дорожного покрытия вся гусеничная техника будет обута в специальные прорезиненные «башмаки».

По пути следования колонны к месту тренировки дороги будут перекрываться. С 7:40 до 9:30 движение закроется на улице Дорожной от Окраинной до Городской, с 9.00 до 13.00 автомобилисты не смогут проехать по улицам Новосибирской второй, Зенитчиков, Палисадной, Окраинной и Эскадронной.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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