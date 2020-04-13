Уралец застрелил человека в день его рождения

Житель Каменска-Уральского подозревается в убийстве своего земляка из охотничьего ружья. Как сообщили РИА «Новый День» В СУ СКР по Свердловской области, знакомая мужчины рассказала ему, что ее избили, и указала ему на обидчика. Тогда подозреваемый взял ружье и пошел к нему выяснять отношения. Для убийства хватило одного выстрела в голову жертвы. После этого подозреваемый спрятался у своих родственников, но вскоре его нашли. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения в виде заключения под стражу.

Пресс-секретарь ГУ МВЛ Валерий Горелых добавил, что выявить и задержать подозреваемого сыщикам уголовного розыска отдела полиции № 23 удалось за три часа. В тот день убитый мужчина отмечал свой 46-й день рождения, в тот же день именины были и у руководителя отдела полиции № 23 полковника полиции Андрея Плотникова. «Ему исполнилось 40 лет. Но в этот день ему со своими коллегами пришлось работать над раскрытием резонансного преступления, и с этой работой сыщики справились на отлично», – отметил полковник Горелых.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

Каменск-Уральский. Другие новости 13.04.20

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