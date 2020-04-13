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Понедельник, 13 апреля 2020, 14:10 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбург пришла первая весенняя гроза

В Екатеринбург пришла первая весенняя гроза. В разных районах города жители слышат раскаты грома, но молний нет, кое-где прошел дождь.

В окрестностях Екатеринбурга разыгралась непогода. Например, в Дегтярске отмечаются сильные осадки – дождь со снегом.

По информации Гидрометцентра России, всю предстоящую неделю в регионе ожидаются дожди. Иногда со снегом.

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