В Екатеринбург пришла первая весенняя гроза. В разных районах города жители слышат раскаты грома, но молний нет, кое-где прошел дождь.

В окрестностях Екатеринбурга разыгралась непогода. Например, в Дегтярске отмечаются сильные осадки – дождь со снегом.

По информации Гидрометцентра России, всю предстоящую неделю в регионе ожидаются дожди. Иногда со снегом.

Екатеринбург. Другие новости 13.04.20

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