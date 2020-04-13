ЕВРАЗ внедряет производственные инновации

ЕВРАЗ внедряет инновационные решения. В частности, на ЕВРАЗ НТМК разработана новая конструкция железнодорожного колеса для грузовых вагонов EV002.

Как сообщают на предприятии, низконапряженное колесо с повышенной осевой нагрузкой предназначено для железнодорожного транспорта России и стран СНГ.

Особенностями колеса EV002 являются высокие эксплуатационные характеристики, меньшая по сравнению с имеющимися аналогами масса, повышенная осевая нагрузка – до 30 тонн. Это позволяет увеличить срок службы колеса и перевозить больше полезного груза.

Повышенная осевая нагрузка достигнута за счет абсолютно новой формы диска, обеспечивающей снижение напряжений в нем и уменьшение вероятности появления усталостных трещин. Форму разрабатывали с использованием математического моделирования. В результате была подобрана оптимальная конфигурация диска колеса, при которой возникающие напряжения оказываются минимальными.

«Представители крупнейших вагоностроительных компаний переходят на выпуск вагонов с повышенной осевой нагрузкой до 27 тонн и проявляют интерес к колёсам с низконапряженной конструкцией диска. Такие колеса имеют увеличенный срок службы и обеспечивают возможность перевозки большей массы полезных грузов», – отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев.

Сейчас на ЕВРАЗ НТМК идет промышленное освоение нового колеса, после прохождения сертификации будет начато его промышленное производство.

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