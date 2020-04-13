В Екатеринбурге на Пасху потеплеет до +18 градусов

В Екатеринбурге ожидается небольшое похолодание в ближайшие дни, которое, впрочем, будет недолгим и сменится потеплением. «К среде температура понизится до +5…+10 градусов. А в четверг-пятницу в регион начнет возвращаться теплая погода, и днем будет уже до +11…+16 градусов», – сообщает центр «Фобос».

По данным Гидрометцентра России, всю неделю в Екатеринбурге будут идти дожди. Исключение составит воскресенье. В день, когда православные будут отмечать Пасху, будет солнечно и тепло – до +18 градусов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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