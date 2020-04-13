С поезда Москва – Владивосток сняли иностранца с подозрением на коронавирус

На железнодорожном вокзале сегодня днем с поезда, следующего по маршруту Москва – Владивосток, был снят гражданин Таджикистана с симптомами ОРВИ. У иностранца взяли анализы на Covid-19 и срочно доставили в 40-ю больницу.

Как сообщил «Новому Дню» начальник Свердловского территориального отдела управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту Сергей Корольков, сообщение о заболевшем пассажире поступило от коллег из Перми. Там гражданин отказался от госпитализации, но его самочувствие по прибытии в Екатеринбург ухудшилось – поднялась высокая температура и продолжала расти. Иностранец ехал в плацкартном вагоне.

«Мы оперативно сработали вместе с министерством внешнеэкономических связей Свердловской области, связались с консульством Таджикистана в Екатеринбурге. Было принято коллегиальное решение снять пассажира с поезда, поскольку возникла угроза его жизни и здоровью. После этого в вагоне была проведена дезинфекция силами поездной бригады. Все гигиенические требования в поезде соблюдаются, проводники работают в масках, запас дезсредств есть», – отметил Корольков.

После госпитализации иностранца поезд направился дальше по маршруту.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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