Москвичи показали бесплатные продуктовые наборы от властей для многодетных: «Жаль, что для родителей ничего нет»

Многодетные семьи из Москвы и семьи, где есть дети, которые получают бесплатное питание в школах, получили продуктовые наборы, которые должны компенсировать питание во время вынужденного закрытия образовательных учреждений. Такое решение, напомним, было принято мэром столицы Сергеем Собяниным – чтобы «поддержать семьи с небольшими доходами».

Сами москвичи делятся фотографиями продовольствия в соцсетях. В набор от властей города входят молоко, крупа, макароны, сахар, овощные и рыбные консервы, печенье, мука, сок, какао, чай, подсолнечное масло.

Москва, Екатеринбург, Елена Сычева

Москва, Екатеринбург. Другие новости 13.04.20

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