На первом заседании думы в ЦУМе отключилась трансляция

Первое заседание гордумы Екатеринбурга в новом помещении ЦУМа не обошлось без накладок. Как передает корреспондент РИА «Новый День», спустя несколько минут после открытия собрания перестала работать видеотрансляция из зала заседаний. Сейчас дискуссия депутатов о мерах поддержки малому бизнесу проходит в закрытом режиме – по техническим причинам.

В пресс-службе ЕГД сообщили, что неполадки устраняются. Некоторые депутаты ждать устранения неисправностей не стали – и запустили трансляции в социальных сетях. В частности, происходящее в думе сейчас можно посмотреть в инстаграме Алексея Вихарева.

Напомним, городская думапроводит пленарное заседание в новых помещениях ЦУМа, чтобы соблюсти требования карантинного режима по коронавирусу. Официально вопрос о переезде думы в новое здание еще не решен.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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