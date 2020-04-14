Уральца будут судить по обвинению в убийстве гостя на собственном дне рождения

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве, совершенном на третьи сутки празднования его дня рождения.

Как рассказали РИА «Новый День» в СУ СКР по Свердловской области, 1 февраля 2020 года житель Нижнего Тагила 1996 г. р. отмечал день рождения с двумя приятелями, живущими рядом с ним на улице Тимирязева в Нижнем Тагиле. На третий день мероприятия водка кончилась, и мужчины приобрели 2 литра чистого спирта и, разведя его водой, получили 4 литра горячительного. 3 февраля между виновником торжества и его знакомым 1986 г. р. произошел словесный конфликт. Обвиняемый вооружился самодельным деревянным пуфом, который бросил в голову своего оппонента, а потом добил его руками, ногами и ножом.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что с места происшествия подозреваемый не скрывался. «Он дождался прибытия сотрудников полиции территориального ОВД, которым и рассказал о совершенном преступлении», – сообщил Горелых.

Нижний Тагил, Евгения Вирачева

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