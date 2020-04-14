На границе с Казахстаном задержали крупную контрабандную партию масок, перчаток и антисептика

Сотрудники мобильной группы Челябинской таможни совместно с пограничным управлением ФСБ России по Челябинской области задержали крупную партию контрабанды на границе с Казахстаном. «В трех грузовых автомобилях были обнаружены 9,5 тысячи медицинских перчаток, более 40 литров антисептика, более тысячи противоаэрозольных полумасок и обычных тканевых масок, а также другие средства защиты», – рассказали в пресс-службе таможенного управления.

Напомним, что средства индивидуальной защиты были включены в перечень временно ограниченной к вывозу из России продукции. Известно, что медконтрабанду везли из Екатеринбурга в Алма-Ату. Сейчас весь товар изъят. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ. Статья предусматривает наложение штрафа с конфискацией товара. «С момента введения в марте 2020 года временного ограничения на экспорт медицинских товаров челябинские таможенники пресекли десять попыток незаконного вывоза из России суммарно около 2 млн медицинских изделий стоимостью более 8 млн рублей», – сказал начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни Денис Цымбал. Ранее представители таможни сообщали, что один из арестованных грузов с медицинскими товарами был передан минздраву Курганской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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