В Нижнем Тагиле ищут пропавшую полгода назад 23-летнюю девушку (ФОТО)

Полиция и Следственный комитет ищут 23-летнюю Кристину Герасимову, пропавшую в Нижнем Тагиле еще в октябре 2019 года. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что сотрудники полиции проводили масштабные поиски тагильчанки, в которых были задействованы оперативники уголовного розыска, участковые уполномоченные, сотрудники патрульно-постовой службы, также привлекались волонтеры поискового отряда. Следственным отделом по Тагилстроевскому району по факту исчезновения Кристины Герасимовой было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК Российской Федерации (убийство). Изъята запись с камер наружного видеонаблюдения, на которой видно, как девушка проходит мимо подъезда своего дома № 4 по улице Карла Либкнехта.

Приметы Кристины: рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые прямые до плеч, глаза карие. В момент ухода была в куртке-«парке» темно синего цвета, синих джинсах и белых кроссовках. Кристина была со спортивной сумкой бело-серого цвета, при себе у нее был паспорт, банковская карта и сотовый телефон, который с момента исчезновения находится вне зоны доступа. В соцсетях также сообщают, что у Кристины есть татуировка на левой лодыжке в виде надписи на латыни. Всех, кто может что-то сообщить о пропавшей девушке, просят позвонить в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435)47-70-02, либо по телефону 102 с любого оператора сотовой связи.

Ранее МУ МВД России «Нижнетагильское» сообщало, что об исчезновении Кристины, проживающей в микрорайоне Красный Камень по улице К. Либкнехта, полиции рассказала мать девушки. По ее словам, вернувшись из командировки, она обнаружила, что дочери нет дома, а на телефонные звонки она не отвечала. Позже нашлись свидетели, показавшие, что девушка хотела уехать к родным в Егоршино, но, как выяснилось, никаких билетов на общественный транспорт она так и не купила.

Нижний Тагил, Евгения Вирачева

Нижний Тагил. Другие новости 14.04.20

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