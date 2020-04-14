Депутат попросил Высокинского отдать думе другие помещения взамен ЦУМа

Депутат Алексей Вихарев написал обращение к мэру Александру Высокинскому с просьбой предоставить городской думе другое помещение для заседаний на время карантина взамен ЦУМа.

«Был и остаюсь последовательным противником переезда. Сегодняшнее заседание это только подтвердило. Переезд в торговый центр – дорого и бессмысленно. Особенно сейчас, в разгар эпидемии коронавируса. Все усилия должны быть направлены на помощь врачам и медицине. Написал письмо главе с просьбой предоставить другое помещение для заседания. Площади в ЦУМе же следует продать или передать горздраву», – прокомментировал «Новому Дню» народный избранник.

По расчетам Алексея Вихарева, эти помещения стоят 500 миллионов рублей. На эти деньги можно купить 200 машин скорой помощи или 14,3 миллиона медицинских масок. Либо же средства направить на выплату надбавок врачам, которые борются с коронавирусной инфекцией. Чтобы убедить коллег, Вихарев сегодня на заседании распространил соответствующие листовки.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 14.04.20

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