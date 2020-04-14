Главный эпидемиолог Минздрава рассказал, что будет с коронавирусом в регионах России

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико рассказал, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в регионах России и стоит ли нам ждать такого же роста, как в Москве. По его словам, сейчас субъекты РФ «запаздывают» на 2-3 недели. «Но развиваться ситуация будет по-разному, потому что возможности регионов неодинаковы, особенности развития эпидемического процесса тоже разные. Есть регионы как Карелия, Тыва, Амурская область, Камчатка, где по 3-5 случаев, Москва в этом отношении, конечно, [отличается]. Вполне возможно, так и останется ситуация по заболеваемости – при неукоснительном соблюдении всех рекомендованных мер по профилактике этой инфекции», – сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, на сегодняшний день в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса. Из них в Москве – 13 002. Следом идет Московская область – там Covid-19 выявили у 2 315 человек, и Санкт-Петербург – 799 случаев.

Екатеринбург, Москва, Екатерина Норсеева

Екатеринбург, Москва. Другие новости 14.04.20

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