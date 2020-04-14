Таксисту-насильнику, надругавшемуся над пьяной пассажиркой, грозит срок

В Екатеринбурге перед судом предстанет бывший таксист, обвиняемый в изнасиловании своей пассажирки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Обвиняемый – 25-летней мужчина, который, как полагает следствие, совершил преступление по ч. 1 ст. 131 УК РФ «Изнасилование». Все произошло летом прошлого года – 27 июля он вез девушку 1995 года рождения и воспользовался тем, что она была в состоянии сильного алкогольного опьянения. Пострадавшая обратилась за помощью к силовикам.

Задержать таксиста-насильника удалось не сразу. «После случившегося подозреваемый скрылся от правоохранительных органов. Оперативники уголовного розыска городского УМВД совместно с коллегами отдела полиции № 9 смогли задержать его в октябре 2019 года в ходе спецоперации», – сообщили в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением.

Екатеринбург, Елена Сычева

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