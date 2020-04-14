Прихожане отпразднуют Пасху онлайн – в полпредстве решили, кто будет вести трансляцию из храмов

Сегодня в полпредстве прошло совещание по мерам, которые призваны не допустить распространение коронавируса на Урале. В мероприятии приняли участие в том числе митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и директор уральского филиала Ростелекома Сергей Гусев.

Помимо прочего, на совещании у полпреда президента России в УрФО Николая Цуканова обсуждали, как быть с предстоящей Пасхой. Полномочный представитель главы государства обратил внимание на организацию четкой и слаженной работы региональной власти, правоохранительных и надзорных органов, общественных институтов во время проведения предстоящих религиозных праздников.

«Участники совещания поддержали предложение заместителя губернатора Свердловской области Сергея Бидонько о необходимости проведения совместно с Ростелекомом видеотрансляции церковных богослужений для жителей регионов Уральского федерального округа. По итогам совещания даны соответствующие поручения», – сообщили в пресс-службе полпредства.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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