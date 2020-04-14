Замгубернатора подтвердил факт заражения коронавирусом врача из Красноуфимска

Среди людей, зараженных коронавирусом в Свердловской области, есть один врач – из Красноуфимска. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на брифинге замгубернатора Павел Креков.

«Надо понимать, что это работа с повышенным риском. Низкий им поклон, это люди, которые сегодня на переднем краю. Действительно, заболел врач в Красноуфимске, заражение произошло во время исполнения служебных обязанностей. Надеюсь, доктор поправится, и все будет хорошо», – сказал замгубернатора. Он также напомнил, что определены федеральные и региональные доплаты медицинским работникам, отметив при этом, что, конечно, «здоровье дороже». Ситуацию в области в целом Павел Креков оценил как стабильную, хотя есть не очень значительный, но рост. На сегодня заболели 93 человека, из них 40% уже вылечились, двое – на аппарате ИВЛ.

Креков еще раз подчеркнул, что изменились пути передачи вируса: теперь заражаются либо члены семьи больного, либо командировочные из других регионов, особенно из Москвы и Санкт-Петербурга. Областные власти уже попросили крупные предприятия не командировать туда своих сотрудников.

Екатеринбург, Красноуфимск, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Красноуфимск. Другие новости 14.04.20

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