В Каменском районе перевернулась автоцистерна (ФОТО)

Сегодня около 16 часов на 30 км автодороги Каменск-Уральский – Усть-Багаряк случилось ДТП – перевернулась цистерна.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе областного УГИБДД, водитель грузовой автоцистерны «Фридлайнер», который перевозил сжиженный углекислый газ (19 тонн), не справился с управлением и опрокинул цистерну. В результате ДТП люди не пострадали, утечки газа не произошло, угрозы безопасности нет. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые регулируют движение транспорта – осуществляют поочерёдный проезд. Движение на участке не затруднено. На месте ДТП работают оперативные службы. Сотрудниками полиции установлено, что водитель 1973 г.р. направлялся из Тольятти в Каменск-Уральский.

Сейчас в полиции думают о том, как поставить грузовой автомобиль на колёса. Вероятнее всего, специальная техника прибудет к месту ДТП завтра. Сегодня на месте аварии останется дежурить наряд ГИБДД для обеспечения безопасности дорожного движения на участке, где произошло ДТП.

Каменский район, Евгения Вирачева

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