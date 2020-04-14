Учёный из Екатеринбурга скончался от коронавируса нового типа

Учёный из Екатеринбурга, сотрудник института ядерных исследований Даниил Тлисов умер от Covid-19. Как сообщает «Московский Комсомолец», 39-летний кандидат наук 21 марта вернулся из Франции. 4 апреля он почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу в Коммунарке (сам мужчина жил в Троицке). Тест на COVID-19 дал положительный результат, течение болезни осложнилось пневмонией. Во вторник мужчина скончался.

Тлисов из Екатеринбурга, закончил СУНЦ УрГУ, работал в институте ядерных исследований РАН, в лаборатории моделирования физических процессов. Он неоднократно выезжал в Европу для работы на Большом адронном коллайдере. В 2016 году Данила Тлисов стал лауреатом премии эксперимента CMS (один из четырех крупных детекторов на БАК) за большой вклад в исследование радиационной стойкости передней считывающей электроники нового поколения. Ученому было 39 лет.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 14.04.20

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