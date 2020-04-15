В Екатеринбург пригнали автомобили из московского каршеринга (ФОТО)

В Москве с 13 апреля запрещены услуги каршеринга. Уже сегодня в Екатеринбурге появились автомобили с надписями «Московский каршеринг». Порядка десяти автовозов с такими машинами сейчас стоят на улице Шефской.

«На Шефской стоят автовозы, их около девяти-десяти, там как раз есть участок промзоны с гаражами, автомойками. Ходят люди, по которым видно, что они не водители, что-то записывают. На машинах надписи «Московский каршеринг», – рассказал «Новому Дню» автоэксперт Дмитрий Ларионов. К разгрузке готовят автомобили каршеринга «Делимобиль», всего порядка 80 автомобилей.

«Новый День» отправил запрос в каршеринговую компанию, где попросил уточнить – обрабатывались ли машины после поездок в Москве, где высок уровень заболевания коронавирусом и сколько дней пройдет, прежде чем екатеринбуржцам предложат сесть за руль автомобиля, приехавшего из опасного региона.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 15.04.20

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