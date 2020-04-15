В Свердловской области 12 новых случаев Covid-19, общее число заболевших превысило 100

За последние сутки в Свердловской области подтверждено 12 новых случаев заболевания коронавирусом нового типа. Заболевшие – жители Каменского района, Полевского, Екатеринбурга, Заречного, Белоярского района. Кроме того, среди заболевших есть жители других регионов – Москвы и Челябинской области.

«Всего, таким образом, в Свердловской области зарегистрировано 105 случаев новой коронавирусной инфекции. Состояние семерых пациентов врачи оценивают как тяжелое, девять человек находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном состоянии», – сообщили в региональном оперштабе.

Выздоровели и выписаны за минувшие сутки 7 человек. Всего свердловским врачам удалось поставить на ноги уже 44 пациента.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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