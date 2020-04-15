В Свердловской области 12 новых случаев Covid-19, общее число заболевших превысило 100

За последние сутки в Свердловской области подтверждено 12 новых случаев заболевания коронавирусом нового типа. Заболевшие – жители Каменского района, Полевского, Екатеринбурга, Заречного, Белоярского района. Кроме того, среди заболевших есть жители других регионов – Москвы и Челябинской области.
«Всего, таким образом, в Свердловской области зарегистрировано 105 случаев новой коронавирусной инфекции. Состояние семерых пациентов врачи оценивают как тяжелое, девять человек находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном состоянии», – сообщили в региональном оперштабе.
Выздоровели и выписаны за минувшие сутки 7 человек. Всего свердловским врачам удалось поставить на ноги уже 44 пациента.
Екатеринбург, Ольга Тарасова
Екатеринбург. Другие новости 15.04.20
Еженедельно с продажи в Екатеринбурге снимают 200 квартир. / Российские ученые просят крови переболевших коронавирусом – она нужна для разработки тестов на антитела. / В Екатеринбурге пройдет репетиция воздушной части парада Победы. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube