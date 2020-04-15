За две недели изоляции екатеринбуржцы намусорили как за обычный месяц

Жители Большого Екатеринбурга стали производить больше мусора в самоизоляции. За две недели, которые прошли с того момента, как был объявлен особый режим, а людям рекомендовали оставаться дома, на полигон «Северный» вывезли 21 тысячу 221 тонну твердых коммунальных отходов. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе регоператора ЕМУП «Спецавтобаза», это четверть от всей массы отходов, поступивших с начала этого года на полигон. «За время ограничений в целом по Восточному кластеру Свердловской области количество отходов выросло в среднем на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 42 434 тонны», – уточнили там.

При этом многие жители Екатеринбурга отмечают, что мусоровозы приезжают к бакам уже не один, а два раза в сутки. Представители регоператора подтвердили, что скорректировали графики вывоза мусора, где это требовалось. Причем заявок от управляющих компаний или ТСЖ не было – изменения произошли по итогам собственного мониторинга. «Региональный оператор ежедневно мониторит ситуацию и, если где-то зафиксировано повышенное образование твердых коммунальных отходов, мы действуем как группа быстрого реагирования: отправляем на место дополнительную машину и вывозим весь объем», – объяснила директор регоператора Наталья Зубова.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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