Екатеринбуржец прописал у себя 111 иностранцев и заработал 200 тысяч штрафа

Кировский райсуд Екатеринбурга признал 37-летнего местного жителя виновным в том, что он фиктивно прописал 111 иностранных граждан в собственной квартире. Об этом «Новому Дню» сообщил начальник пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых. По его сведениям, в отношении предприимчивого гражданина Сивкова было возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ – фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. Представители МВД установили, что нигде не работающий и ранее судимый за аналогичное преступление гражданин в течение одного месяца прописал в свою однокомнатную квартиру на улице Мира столько человек, сколько к нему обратились. Причем во время дознания Сивков не признал, что получал за это деньги, а заявил, что просто хотел помочь мигрантам, «зная, как тяжело им приходится».

«По решению мирового судьи он заплатит в казну государства 200 тысяч рублей», – отметил полковник Горелых. Полицейские напомнили: если уж вы поставили в своей квартире на учёт иностранного гражданина, он обязан действительно проживать в нем в течение всего времени пребывания в России. В случае заведомо фиктивной постановки на учёт иностранца наступает уголовная ответственность в соответствии со статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до трёх лет.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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