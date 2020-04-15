Надо поднимать цены, но у населения нет денег: аграрии и молочники просят государство помочь людям

Представители АПК готовятся к началу посевной и рассчитывают свои убытки. Из-за курса валюты подорожали техника и запчасти, закупка семян обходится дороже, картофель уже убыточен для производителей, а молоко некому будет покупать из-за отсутствия денег у населения. О перспективах нового сезона и планах на будущее сегодня на пресс-конференции рассказали аграрии и животноводы. По словам председателя Союза животноводов Урала Михаила Копытова, на АПК серьезно сказывается и курс валюты, и проблемы на заводах в Европе. Для сельскохозяйственной отрасли за рубежом закупается и техника, и запчасти к ней. К посевной все подготовиться успели еще до пандемии, но есть опасения, как пройдет уборочная, смогут ли заготовить корма на зиму. С финансами аналогичная ситуация – на посевную деньги есть, что будет к окончанию летних работ с учетом роста стоимости ГСМ, пока до конца не ясно.

«В январе в среднем потребителям Свердловской, Челябинской, Тюменской областей мы отгружали около 300 тонн продукции ежедневно, 319 тонн в феврале, и примерно столько же в марте, в апреле снижения в потреблении нет. Но мы прогнозируем, что снижение покупательского спроса должно наблюдаться в ближайший период, и мы к этому готовимся, как и все предприятия переработки в Свердловской области. Вчера собирались с производителями молока и думали что будем делать», – поделился директор Ирбитского молочного завода Сергей Суетин. По его словам, на работу предприятия влияет падение курса рубля, из-за этого дорожают материалы, упаковка, но цены пока молокозавод не повышает. Завод принадлежит области, которая поставила соответствующую задачу. Суетин говорит, что пока, несмотря на все издержки, у предприятия есть возможность не поднимать цену. Но в будущем надо решать проблему спроса, население может меньше покупать молочной продукции просто из-за отсутствия денег. «Корове не прикажешь – сегодня подоим, а завтра нет, весь объем, который производится, мы обязаны переработать. И тут вопрос с покупательской способностью – в мае, июне и ближайшей перспективе. Это один из вопросов, которые должны решить государство, правительство: выделить социальные группы населения, которые уже пострадали и пострадают в перспективе. И избирательно решить проблему этих групп, тем самым подняв покупательскую способность населения. Если государство сделает это, то и посевную проведем, и весь объем молока переработаем и обеспечим население качественной продукцией», – добавил директор молокозавода.

У аграриев также непростая ситуация и схожие проблемы. «Сложности будут из-за роста курса доллара, мы сильно зависим от поставок из-за рубежа, семена овощей, картофеля, почти на 100 % закупаем. Начала работать программа по селекции картофеля на Урале, но свой картофель только через два года появится», – рассказал председатель Союза овощеводов Виталий Дунин. Кроме семян аграрии за валюту покупают также технику и даже средства химической защиты растений, так как российские аналоги не дотягивают по качеству. Как отметил Дунин, производители картофеля в ряде регионов еще до пандемии планировали снизить посадки на 10 %, чтобы повысить рентабельность: торговые сети закупают картошку по 10 рублей, а производители хотели бы закупочную цену на уровне 15 рублей. Но правительство поставило задачу этим регионам нарастить посевные площади до 25 %. Председатель союза рассказал, что сложным будет именно следующий год, потому что покупательская способность будет ниже, а цены по всем показателям должны бы пойти вверх. И при этом повышать цены аграрии не могут. «Все зависит от возможности населения. Ну сделаем мы картофель по 100 рублей, а бананы будут по 60, люди будут покупать бананы», – добавил Дунин.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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