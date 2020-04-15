В ГИБДД назвали причину большинства ДТП – это «дикие» пешеходы

В Свердловской области с начала этого года произошло 84 дорожных аварии, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции. В них погибли 13 человек и 72 человека получили травмы.

«Чаще всего причиной ДТП становится переход проезжей части в неустановленном месте, а также выход на проезжую часть из-за стоящего или движущегося транспорта», – сказали в пресс-службе ведомства. Там рассказали, что накануне 72-летний житель города Каменска-Уральского, который не дошел до пешеходного перехода 50 метров, решив сократить путь, лишь чудом остался жив – он выскочил под колеса Chevrolet, за рулем которого была 30-летняя женщина. «В результате мужчина-пешеход получил травмы в виде ссадин и ушибов, ему назначено амбулаторное лечение. Судя по видеозаписи с камеры наружного наблюдения, при падении после наезда мужчина оказался на минимальном расстоянии от другого транспортного средства. Пешеходу повезло: нередки случаи, когда при подобных обстоятельствах люди получают серьезные травмы или погибают», – прокомментировали в управлении ГИБДД по региону.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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