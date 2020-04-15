Отопительный сезон не закончат раньше мая

Отопительный сезон в Екатеринбурге и других городах Свердловской области пока не планируется завершать, хотя такой вопрос обсуждали в профильных ведомствах на прошлой неделе, когда температура воздуха в дневные часы повышалась до +15 градусов. «Все на усмотрение глав муниципальных образований. Если среднесуточная температура выше +8 градусов держится в течение пяти дней, можно отключать. Но пока предпосылок к тому, что это будет раньше, чем в первых числах мая, нет», – сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга «Новому Дню» подтвердили, что пока не обсуждали вопрос о завершении отопительного сезона. Как правило, постановление главы появляется ближе к середине мая.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 15.04.20

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