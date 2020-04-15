В столице запретили каршеринг. Автомобили отправляют в регионы (ФОТО, ВИДЕО)

На окраине города екатеринбуржцы заметили около 80 автомобилей московского каршеринга «Делимобиль». Подобное наблюдается и в Санкт-Петербурге – после того, как Сергей Собянин с 13 апреля запретил подобный род услуг в Москве.

Московский каршеринг привезли в Екатеринбург

Приехав на улице Шефскую, съемочная группа «Нового Дня» обнаружила около десяти фур, груженых легковушками. Работавший на месте персонал смывал с машин наклейки «Московский каршеринг». Также автомобилисты рассказали, что снаружи моют автомобили водой, а изнутри – специальным дезинфицирующим раствором.

Алена Балакирева, PR-директор каршеринга «Делимобиль», рассказала «Новому Дню», что бояться нечего. По ее словам, поставка автомобилей компании в Екатеринбург – плановая, но партию решили отправить раньше, в частности, из-за того, что дорожает аренда фур, на которых перевозят автомобили. Первую партию отправили 9 апреля – за несколько дней до запрещения каршеринга в Москве. Сейчас в Екатеринбурге стоят десять фур, в каждой по восемь легковушек.

Перед отправкой в регионы присутствия компании, заверила Алена Балакирева, некоторые машины вообще не выходили на улицы Москвы – они новые, другие около месяца стояли на полигонах и проходили полную техническую проверку. Прежде чем погрузить их в фуры, провели полную дезинфекцию с соблюдением всех правил, установленных Роспотребнадзором. В дороге машины были пять дней. После прибытия в Екатеринбург они также будут полностью продезинфицированы, прежде чем начать работать, заявила представитель компании.

Подробности смотрите на видео.

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Екатеринбург, Москва. Другие новости 15.04.20

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