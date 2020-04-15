«Обычный жигуль с гусеницами», – уральцы собрали вездеход из старой «четверки» и подручных средств (ВИДЕО)

Двое жителей Ревды модифицировали старую вазовскую «четверку», превратив ее в вездеход. Артур Кобенко и Вадим Субботин зимой купили отечественную легковушку, а месяц назад начали ее улучшать. Мужчины установили сзади дополнительную пару колес и облачили их в гусеницы, которые соорудили из подручных средств: конвейерной ленты, разрезанных пополам металлических трубок и болтов.

Вазовская «четверка» на гусеничном ходу

«Нивы», уазики – это привычные для нас внедорожники. А тут будет обычная «жига», на которой можно ездить в лес. Самим даже на ней покататься интересно. Сначала мы хотели поставить лыжи, но по снегу она не поехала. На другой проект мы ставили колеса большого диаметра, но резина пробуксовывает. В этом проекте решили поставить гусеницы. Так площадь сцепления будет лучше», – рассказал ТК «Вести Урал» Вадим Субботин.

После предварительных испытаний уральские самоделкины проведут работу над ошибками. Они хотят поднять переднюю часть автомобиля, чтобы машине проще было преодолевать бездорожье.

Ревда, Владислав Тринько

Ревда. Другие новости 15.04.20

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