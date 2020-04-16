Брали деньги за стройматериалы и исчезали – на группу екатеринбуржцев пожаловались со всех концов страны

Полиция Екатеринбурга направила в суд дело в отношении группы из семи местных жителей, обвиняемых в мошенничестве при поставках строительных материалов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД города, суммарный ущерб от действий злоумышленников превысил 1 миллион рублей. В 2018 году в полицию поступили заявления от представителей фирм и граждан из Республики Крым, ЯНАО, Москвы, Нижегородской области, Удмуртской Республики, Республики Башкортостан, Краснодарского и Пермского краев и других регионов с жалобами на коммерсантов из Екатеринбурга. По версии следствия, иод с апреля 2018 года по апрель 2019 года группа злоумышленников от имени подставных ИП входила в доверие к клиентам, и в ходе переписки предлагала услуги по поставке строительных материалов. Деньги, перечисленные партнерами в качестве оплаты, они обналичивали через банкоматы и забирали себе, после чего переставали выходить на связь.

В результате детально спланированной операции, проведенной полицейскими, обвиняемые были задержаны. Как впоследствии было установлено, все они – ранее не судимые и безработные местные жители. В настоящее время материалы уголовного дела по статье «Мошенничество» переданы в Верх-Исетский районный суд для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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