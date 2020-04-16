В магазинах Екатеринбурга появились пасхальные куличи: цены от 30 до 700 рублей

В магазины Екатеринбурга на этой неделе поступили пасхальные куличи. Самые простые стоят 30 рублей, «модные» безглютеновые – до 700 рублей. Продавцы говорят, что спрос есть. Как рассказали «Новому Дню» на Режевском хлебокомбинате, куличи развозят по магазинам уже несколько дней. «Объем выпечки и цены не меняли с прошлого года. Конкретнее по цене можем ответить по официальному запросу», – прокомментировали в отделе маркетинга «Реж-хлеб». В розничной продаже куличи «Реж-хлеба» стоят около 30 рублей (за 100 граммов),

На комбинате «Смак» тоже подтвердили: куличи уже развезли по магазинам. Комбинат выпекает только один вид куличей – классический кулич весом 200 граммов стоит 49 рублей 50 копеек. «Спрос есть, люди хорошо берут», – рассказали в магазине «Горячий хлеб» при комбинате. Кстати, в этом году многие перешли на доставку продуктов из онлайн-магазинов. Там тоже можно заказать кулич. Сервис «Вгастроном» привезет кулич пекарни «На Вишневой»: 80 рублей за 250 граммов или 110 рублей за 350 граммов. В «Райте» стоимость куличей начинается от 30 рублей и доходит до 140.

Если у вас аллергия на глютен, в Екатеринбурге можно найти даже безглютеновый кулич. Правда, цена такой выпечки намного выше, чем магазинной. Например, маленький кулич без глютена весом 230 граммов в кондитерской «Безмуки» обойдется в 530 рублей, а большой кулич стоит 690 рублей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 16.04.20

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