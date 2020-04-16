В Полевском подтверждено 8 случаев заражения коронавирусом

На территории Полевского городского округа подтверждено восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщает пресс-служба Полевской ЦГБ, под наблюдением медиков в инфекционном отделении больницы находится 7 человек с диагнозом COVID-19, одного пациента в состоянии средней степени тяжести увезли в 40-ю больницу Екатеринбурга. Контактные с ними лица также находятся под наблюдением медперсонала больницы, всем проведено исследование на наличиеотсутствие коронавирусной инфекции нового типа. Все госпитализированные находятся в отдельных боксах – угрозы для других пациентов и медперсонала нет. Пациенты чувствуют себя удовлетворительно, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Для лечения есть все необходимые препараты и оборудование. Под наблюдением медицинских работников на сегодня находится 634 человека, 319 снято с учёта.

«На сайте медицинского учреждения размещена актуальная информация», – прокомментировали «Новому Дню» в областном оперативном штабе.

Полевской, Евгения Вирачева

Полевской. Другие новости 16.04.20

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